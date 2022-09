La recette de sandwich au pulled pork de Dierendonck

Il est encore tout chaud des presses d’impression, le livre « Street Food By Wolf » vient de paraitre. Dans ce nouveau livre, on plonge dans les coulisses de la Meute du Wolf. On vous a sélectionné nos recettes préférées de ce trésor de gourmandise

Ingrédients pour 1 sandwich

60g de pulled pork (porc ménapien)

1 sandwich brioché

2 tomates pelées et épépinées

1 bonne pincée de sel

2 c. à c. de sucre

2 gousses d’AIL

1 c. à s. d’huile d’olive

1 oignon rouge

2 branches de thym frais

quelques feuilles de persil

Préparation