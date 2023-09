La recette de spaghetti alle vongole de Matobar

Etonnamment, entre être à la tête d’un label de mode et diriger un restaurant, il n’y a qu’un pas. En témoigne l’équipe derrière la marque Les Hommes, qui aujourd’hui se lance dans la restauration en proposant à Anvers des plats emblématiques de la cuisine italienne traditionnelle. Ils nous livrent pour l’occasion leur recette de spaghetti alle vongole.

«Ce mets traditionnel du sud de l’Italie est délicieux. Dans cette recette – comme dans notre restaurant – nous sommes très généreux avec les vongole. Utilisez des crustacés frais et croquants ainsi qu’un bon vin blanc et le résultat final n’en sera que plus savoureux.»

Ingrédients pour 1 personne 90 g de spaghetti di grano duro

300 g de palourdes, bien lavées

Huile d’olive

3 gousses d’ail

3 petits piments rouges épicés, sans pépins et coupés en petits dés

Une petite poignée de persil, finement haché

Un verre de vin blanc

Préparation

Faire cuire les spaghettis al dente dans de l’eau salée. Il est important que les spaghettis soient toujours un peu croquants lorsque vous les égouttez, car ils continueront à cuire avec la sauce. Réserver une tasse d’eau de cuisson pour lier la sauce. Verser un généreux filet d’huile d’olive dans une grande sauteuse, ainsi que l’ail en chemise et les piments. Faire revenir le tout pendant quelques minutes. Ajouter les palourdes, mélanger avec l’ail et les piments et déglacer avec le vin blanc à feu vif. Lorsque toutes les coquilles sont ouvertes, ajouter les pâtes cuites avec quelques cuillères à soupe d’eau de cuisson. Mélanger les pâtes à la sauce et continuer à remuer jusqu’à ce que la sauce devienne crémeuse. Retirer du feu, ajouter les feuilles de persil et beaucoup de poivre noir (pas de sel, les palourdes sont suffisamment salées).

A lire aussi: Botte couture: de la mode à la gastronomie, il n’y a qu’un pas