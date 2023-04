La recette des biscuits au beurre de cacahuètes et miso de Kyle Boland

Si nous aimons privilégier les ingrédients du terroir et les circuits courts, nos papilles aspirent aussi à des découvertes des quatre coins du monde. Ce n’est désormais plus incompatible. Kyle Boland nous livre sa recette de biscuits au beurre de cacahuètes et miso !

Ingrédients

225 g de farine fermentante

4 g de bicarbonate

3 g de levure chimique

115 g de beurre à température ambiante

220 g de sucre roux

60 g de beurre de cacahuètes

80 g de miso, par exemple le miso de patates douces de Kyle

1 œuf

Une demi-gousse de vanille

Préparation

Préchauffer le four à 175 °C. Mélanger tous les ingrédients secs dans un bol. Dans un autre récipient, fouetter le beurre et le sucre pour obtenir une masse bien lisse. Y mélanger le miso et le beurre de cacahuètes, puis l’œuf et les graines de vanille préalablement grattées de manière à obtenir une pâte légère et homogène. Ajouter la moitié des ingrédients secs. Quand c’est bien mélangé, ajouter l’autre moitié. Former des petites boules (environ 4 ou 5 centimètres de diamètre) et les placer sur une plaque recouverte de papier cuisson en gardant assez d’espace entre elles. Les aplatir légèrement avec une fourchette. Faire cuire pendant 10 à 12 minutes à 175 °C.

Astuce: La pâte peut se conserver sous la forme d’un grand rouleau au réfrigérateur et même se congeler.

A lire aussi: 3 recettes aux senteurs d’ailleurs faites d’ingrédients locaux