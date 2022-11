La recette des raviolis ricotta de Social Food

Après avoir conquis les papilles du tout-Instagram avec des photos à l’esthétique léchée, le duo The Social Food partage, dans un nouveau livre, des recettes inspirées de ses voyages. Départ imminent et régalade garantie, ils nous livrent leurs meilleures recettes. Ici, celle des raviolis ricotta et bouillon aux oignons caramélisés.

Ingrédients

Pour 4 personnes

Pour la pâte

400 g de farine,

2 pincées de sel,

5 œufs,

2 c à s d’huile d’olive

Pour le bouillon

4 oignons,

5 g de beurre,

50 g de sucre,

1/2 verre de vin blanc,

3 feuilles de sauge,

20 cl de bouillon de légumes

Pour la farce

200 g de ricotta,

10 g de parmesan râpé,

1 œuf

Extra: 1 branche de céleri et 2 tiges d’oignon ciboule

Préparation

Préparer la pâte. Dans un saladier, mélanger la farine avec le sel. Creuser un puits au centre, y casser les œufs et ajouter l’huile. Pétrir sur un plan de travail fariné jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Former une boule, couvrir d’un linge et laisser reposer à température ambiante pendant 1 heure. Préparer le bouillon. Eplucher les oignons et les émincer finement. Dans une poêle, les faire revenir dans le beurre pendant 10 min. Quand ils sont fondants et dorés, ajouter le sucre. Laisser caraméliser doucement tout en remuant. Quand les oignons ont pris une belle couleur caramel, éteindre le feu. Réserver la moitié des oignons pour la farce. Déglacer à feu vif le reste des oignons avec le vin blanc. Laisser réduire au maximum et ajouter le bouillon de légumes et la sauge. Cuire à feu moyen pendant 30 min. Filtrer, saler et poivrer. Réserver au chaud. Préparer la farce. Dans un bol, mélanger le reste des oignons caramélisés avec la ricotta, le parmesan râpé et l’œuf. Saler et poivrer. Abaisser la pâte à ravioli sur une épaisseur de 1 mm. Découper une douzaine de carrés à l’aide d’une roulette coupe-pâte, puis déposer au centre 1 c à s de farce. Les refermer en triangle en appuyant bien sur les bords. Joindre les deux extrémités autour d’un doigt pour former les raviolis. Les fariner au fur et à mesure pour qu’ils ne collent pas entre eux. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les raviolis pendant 3 à 4 min, puis les égoutter. Disposer 3 raviolis dans chaque assiette. Ajouter la branche de céleri coupée en rondelles, verser le bouillon d’oignon et parsemer de ciboule ciselée.