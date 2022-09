La recette du boeuf sauce awaze du Toukoul

Il est encore tout chaud des presses d’impression, le livre « Street Food By Wolf » vient de paraitre. Dans ce nouveau livre, on plonge dans les coulisses de la Meute du Wolf. On vous a sélectionné nos recettes préférées de ce trésor de gourmandise

Ingrédients pour 4 personnes

12 oignons rouges

500g de boeuf haché

½ tasse de beurre clarifié

4 c. à s. d’épices à awaze

1 verre de vin rouge

2 gousses d’ail râpées

1 c. à s. de gingembre râpé

sel et poivre selon le goût

Préparation

Mélangez la viande hachée avec l’ail et le gingembre. Placez les oignons émincés et le beurre clarifié dans une cocotte. Les cuire à feu moyen jusqu’à ce

que les oignons soient fondants. Incorporez la viande et le reste des épices. Mélangez sans arrêt pour bien défaire la viande. Ajoutez le vin rouge et un p eu d’eau pourcouvrir l’ensemble. Laissez mijoter durant 45 minutes en mélangeantde temps à autre, de façon à ce que ce soit juteux sans être noyé dans le liquide. Servez le plat de bœuf avec de l’injera*, des pâtes ou du riz.

*L’injera est aux Éthiopiens ce que le pain est aux Belges. Cette grande galette plate est faite avec de la farine de teff, une plante cultivée sur les hauts plateaux éthiopiens, qui existe en différentes couleurs. Utile pour les personnes concernées: cette céréale ne contient pas de gluten, elle est riche en protéines et se cuit plus rapidement que les autres céréales. Son goût est légèrement acidulé, ce qui surprend la première fois qu’on la mange, mais l’essayer, c’est l’adopter!