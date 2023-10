La recette du waterzooi caraïbe, version exotique du classique belge

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, on vous propose une version exotique d’un délicieux classique belge.

Ingrédients

Pour 4 personnes

4 cuisses de poulet

4 oranges

3 tomates

1 oignon

3 gousses d’ail

1 piment rouge

100 g d’olives noires

1 c à s de mélange d’épices cajun

1 l de bouillon de poule (il est important que tout soit couvert)

1 butternut

sel et poivre

Coriandre fraîche

Préparation

Placer les cuisses de poulet dans un grand plat à four. Couper 1 orange en tranches et presser le jus des autres oranges sur le poulet. Disposer les tranches d’orange et les olives entre les morceaux de poulet. Hacher finement le piment et l’ail. Eplucher et couper l’oignon en rondelles. Couper les tomates en quartiers. Disposer le tout entre les morceaux de poulet. Laisser mariner au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Peler et couper le butternut en petites tranches égales. Faire chauffer le bouillon de poule avec le mélange cajun. Ajouter le poulet avec sa marinade. Laisser mijoter doucement pendant 30 minutes. Ajouter les tranches de butternut et laisser mijoter le waterzooi jusqu’à ce que les tranches commencent à ramollir. Goûter le waterzooi et saler et poivrer selon le goût. Terminer avec de la coriandre.

Petit Tip Servir le waterzooi avec du riz et des haricots rouges.

