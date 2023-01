Où manger (vraiment) belge à Bruxelles ?

Quand l’envie d’un stoemp ou d’une carbonnade bien réconfortante se fait ressentir, qu’on soit touriste ou bruxellois, trouver une bonne adresse où bien manger belge est à la fois facile et difficile, devant l’embarras du choix. Voici donc rien que pour vous la sélection de la rédaction, il y en a pour tous les prix et tous les goûts.

Au Vieux Spijtigen Duivel, l’estaminet pittoresque

Si vous avez envie de quitter le centre touristique bruxellois pour vous perdre dans les belles rues d’Uccle, et y trouver un bon vieil estaminet pittoresque, c’est là que vous devez aller. Ce lieu chargé d’histoire qui aurait accueilli, selon la légende, Victor Hugo et Charles Baudelaire, propose les classiques de la cuisine belge, dans un cadre évidemment chaleureux. Les prix sont plus que raisonnables, et les grandes tablées y sont possibles (avec réservation).

Au Vieux Spijtigen Duivel, Chaussée d’Alsemberg 621, 1180 Uccle

Le Moeder Lambic, pour un apéro only in Belgium

Parce que la gastronomie belge, ça n’est pas que des bons gros plats qui tiennent au corps, nous vous emmenons déguster du fromage ou du saucisson lors d’un apéro à la belge, avec de la moutarde douce, de sel de céleri et, cela va de soi, une bonne bière. Et comme le Belgique est le pays de la tartine, on vous en propose ici. Ambiance fingerfood donc.

Le Moeder Lambic, rue de Savoie, 68, 1060 à Saint-Gilles ou Place Fontainas 8, 1000 Bruxelles

Zotte Mouche, le tout nouveau bistrot à la belge

De la cuisine belge d’antan dans un bistrot tout nouveau tout beau: le Zotte mouche joue la carte des plats du terroir. Stoemp, carbonnade, boudin et compote, américain, boulettes, croquettes… Tous les classiques de la food belge sont là. On aime la possibilité très family (ou petit appétit) friendly de choisir une petite ou grande portion.

Zotte Mouche, Rue de l’écuyer 47, 1000 Bruxelles

Skievelat, la brasserie bruxelloise

Deux adresses dans des endroits très différents de la capitale (Laeken et Sablon) pour cette brasserie typically belgian qui propose un grand choix de poisson et de viande, avec des vrais plats belges. Gros bonus: les plats pour les enfants (au tarif qui va avec), chose pas si courante en Belgique. Alors, plutôt Laeken ou plutôt Sablon?

Skievelat Sablon, rue Joseph Stevens 16/18, 1000 Bruxelles, Skievlat De wand, rue de Wand 49, 1020 Bruxelles

Au Vieux Saint-Martin, restaurant historique

On reste au Sablon avec une institution de la restauration bruxelloise. Depuis plusieurs décennies, le Vieux Saint-Martin propose une carte de spécialités belges. Amateurs de bonne viande, vous serez servis! Mention spéciale pour les entrées, crottins de biquette de Durbuy, salade de crevettes grises d’Ostende… Du belge on vous dit! A noter: la terrasse est chauffée. Vous pourrez donc manger en admirant la place du Sablon, été comme hiver.

Au Vieux Saint-Martin, place du Grand Sablon 38, 1000 Bruxelles

Taverne du Passage, dans les Galeries Royales Saint-Hubert

Autre lieu emblématique, pour ne pas dire mythique, de la capitale, la Taverne du Passage réouvre ses portes au public, pour notre plus grand plaisir. L’adresse ravit ceux qui découvrent Bruxelles pour la première fois, tant elle est typique (et bien située!), autant que les habitués. On apprécie particulièrement la chorégraphie du personnel, qui glisse entre les rangées de table avec fluidité. On y mange une sole de nos côtes, des moules bien sûr, mais aussi un simple filet américain.

La Taverne du Passage, Galerie de la Reine 30, 1000 Bruxelles

Poechenellekelder, l’estaminet au décor fou

Vous cherchez une adresse en plein centre de la ville, pas chère mais chouette? A côté du Manneken Pis, un estaminet bizarrement pas (tant que ça) envahi par les touristes vous propose une petite restauration qui vous comblera sans pour autant vider votre porte-monnaie. Comme en Belgique « le bolo » est une institution (et donc oui, un plat belge), vous en mangerez ici accompagné d’une bonne bière. Et si vous êtes plus tartine – autre classique du Plat pays – vous serez servis aussi. Mention spéciale pour le cadre: les enfants (et les grands) ne s’ennuient pas, tant il y en a à regarder…

Poechenellekelder, Rue du Chêne 5, 1000 Bruxelles

Chat-Rabiat, la brasserie authentique

Le Chat-Rabiat, c’est le genre de lieu qu’on a envie de garder confidentiel, tant son authenticité nous plait. Ici, pas (ou peu) de touristes, pas de chichis, mais une cuisine généreuse, un cadre unique, un patron présent et des habitués. On passe un moment hors du temps et en dehors des sentiers, culinaires et touristiques, battus.

Le Chat-Rabiat, Rue de Boetendael 80, 1180 Uccle

