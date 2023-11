Pour 4 personnes / Préparatifs 20 minutes /Préparation 40 minutes

Ingrédients

400 g d’artichauts prêts à cuire, 400 g de blancs de poulet, 1 c à s de farine, 200 ml de bouillon de poulet, 100 ml de crème fraîche, 150 ml de bière blonde amère, 2 brins de persil, noix de muscade, 200 g de pâte feuilletée, 1 c à s d’encre de seiche, 1 jaune d’œuf, légèrement battu, 2 c à s de beurre, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Rincez les artichauts et coupez-les en morceaux. Coupez les blancs de poulet en bouchées.

2 Faites brunir 1 cuillère à soupe de beurre dans une poêle et faites-y cuire les morceaux de poulet. Assaisonnez de poivre et sel et retirez de la poêle quand la viande est légèrement dorée.

3 Faites fondre le reste du beurre dans la poêle et faites-y revenir les artichauts sans les colorer. Saupoudrez de farine, poursuivez la cuisson quelques instants puis versez le bouillon, la crème et la bière. Laissez réduire 5 minutes à petits bouillons.

4 Rincez et séchez le persil puis hachez-en les feuilles. Ajoutez le persil dans les artichauts ainsi que le poulet. Assaisonnez de poivre, sel et muscade. Laissez refroidir.

5 Préchauffez le four à 200 °C. 6 Étalez la pâte feuilletée et découpez-y 4 disques de 12 cm environ (le même diamètre que des moules individuels de 350 ml). Découpez de petits triangles dans le reste de la pâte et badigeonnez-les d’encre de seiche.

7 Répartissez le mélange de poulet et d’artichauts dans les moules et couvrez avec le disque de pâte. Appuyez sur les bords pour les faire adhérer. Badigeonnez avec le jaune d’œuf battu et décorez avec les triangles de pâte foncée.

8 Faites cuire les tourtes au four pendant 25 minutes. Avant de servir, décorez éventuellement de feuilles d’artichaut.