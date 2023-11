Recette de nems aux champignons sauvages, crème de céleri-rave

Pour 6 personnes



Pour la crème de céleri-rave :

150 g de céleri-rave, 50 g de pomme de terre, ½ oignon, 1 dl de bouillon de légumes maison (céleri-carottes-coriandre-poireau + bouquet garni à base de laurier-sauce, persil plat et romarin), pincée de noix de muscade, 30 g de beurre, sel, poivre noir.

Pour les nems :

300 g de champignons sauvages, 6 feuilles de riz, 30 g de beurre, 3 oignons, 1 petit bouquet de persil plat, sel, poivre, gingembre moulu, zaatar, 3 c à s de vinaigre de gingembre.

1. Pour la crème de céleri-rave : peler le céleri, la pomme de terre et l’oignon. Les couper en morceaux grossiers. Faire fondre le beurre dans une grande casserole à feu moyen. Ajouter les légumes avec 2 c à s d’eau et faire étuver à couvert pendant 5 à 8 minutes.

2. Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Laisser mijoter 20-30 minutes jusqu’à ce que les légumes soient bien cuits. Mixer et passer au chinois.

3. Pour les nems : nettoyer les champignons à l’aide d’une brosse. Peler et émincer les oignons. Dans une sauteuse, faire chauffer le beurre et mettre les oignons à fondre 15 minutes sans les colorer.

4. Couper les champignons, les ajouter dans la sauteuse et laisser cuire 5 minutes à feu doux. Saler, poivrer, ajouter une pincée de gingembre moulu.

5. Déglacer les champignons au vinaigre de gingembre et laisser réduire 3 minutes.

6. Humidifier 1 feuille de riz. Y déposer une bonne c à s de farce. Rabattre chaque côté de la galette de riz sur la farce et serrer un peu. Rouler le nem comme un cigare et bien serrer. Déposer le nem, côté pliure. Faire chauffer de l’huile de friture dans une poêle et mettre les nems à dorer 5 min environ, en les retournant souvent. Egoutter sur du papier absorbant. Déposer chaque nem sur un lit de zaatar.

7. Dans une assiette creuse, déposer 2 c à s de crème de céleri-rave puis les nems. Saupoudrer de persil ciselé.

