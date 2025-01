Notre recette hivernale et savoureuse de salade de potiron à la betterave rôtie et à la feta

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette année, on commence sainement avec une salade d’hiver et ses légumes de saison.

Ingrédients, pour 4 personnes

Pour la salade:

1 petit potiron,

2 betteraves fraîches (rouges ou jaunes),

3 oignons rouges,

150 g d’épeautre,

100 g de feta,

50 g de noisettes,

les graines d’une demi-grenade,

100 g de chou vert,

huile d’olive, flocons de piment, brins de romarin, poivre et sel

Pour la vinaigrette:

2 filets d’anchois en conserve,

1 gousse d’ail,

2 c à s de mayonnaise,

1 c à s de moutarde de Dijon,

2 c à s de parmesan râpé,

1 c à s de jus de citron,

1 c à c de sauce Worcestershire,

3 c à s d’huile d’olive,

poivre noir fraîchement moulu et sel

Notre Tip Déclinez cette salade à volonté avec des choux de Bruxelles ou d’autres légumes d’hiver. Pour une version végane, remplacez la feta par un fromage végétal, et la vinaigrette par du houmous.

Préparation