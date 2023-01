Notre recette revisitée de thon à l’huile en conserve

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner, de s’attabler et de déguster. Cette semaine, place à une recette, revisitée par nos soins, que le chef Yves Camdeborde livre dans son ouvrage Conservez, cuisinez! et qui permet de se réapproprier tout un patrimoine gastronomique.

RECETTE POUR 4 PERSONNES

Ingrédients

500 g de filet de thon,

4-5 branches de thym,

3 feuilles de laurier,

4 gousses d’ail entières pelées,

10 g de coriandre,

3 g de poivre noir,

1 citron,

½ poivron jaune,

1 piment thaï,

½ oignon rouge,

Graines de moutarde selon le goût,

Huile d’olive

Récipients

3 bocaux de 250 g

Préparation