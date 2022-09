Oeufs Bénédicte, mousseline au chou-fleur

Le dimanche, on adore déguster des œufs Bénédicte ! Voici une version plus saine et légère de cet incontournable succès pour vos brunchs entre amis ! Cette recette est issue du livre « Greatful Kitchen« .

Préparation: 25 minutes

Cuisson: 20 minutes

Trempage (facultatif) des noix de cajou 15 minutes à 12 heures

Quantité: 4 personnes

Ingrédients

Oeufs Bénédicte

8 oeufs de poules heureuses et élevées en plein air

4 muffins anglais (ou 4 tranches de pain d’épeautre au levain)

Quelques brins de ciboulette fraîche

5 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc

Sel, poivre

Eau

Sauce mousseline au chou-fleur

1/2 chou-fleur

⅓ de tasse (40 g) de noix de cajou (ou 1 cuillère à soupe bombée de purée de noix de cajou ou d’amandes)

10 pistils de safran (ou 1 cuillère à café de curcuma)

1⁄2 cube de bouillon de légumes

Jus d’1/2 citron

Fleur de sel , poivre

Jus de cuisson du chou-fleur

Épinards

200 g d’épinards frais

1 petite échalote

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre

En option

4 tranches de saumon (ou de bacon)

Sauce mousseline au chou-fleur

Faites cuire le chou-fleur 20 minutes à la vapeur. Mixez-le au blender avec son jus de cuisson, les noix de cajou, la fleur de sel, le cube de bouillon, le jus de citron, le safran, le sel et le poivre jusqu’à l’obtention d’une sauce lisse.

Épinards

Lavez soigneusement les épinards et émincez l’échalote.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faites suer l’échalote.

Ajoutez les épinards et faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils tombent. Salez, poivrez, couvrez et réservez au chaud.

Oeufs Bénédicte

Faites bouillir de l’eau dans une casserole. Quand l’eau bout, diminuez le feu, ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre et 1 grosse pincée de sel.

Cassez les oeufs dans des petits bols séparés et posez-les délicatement dans l’eau, pas plus de quatre à la fois.

Faites cuire les oeufs 3 minutes pour un jaune très coulant, 4 minutes pour un jaune plus cuit et 5 minutes pour une cuisson parfaite.

Égouttez les œufs sur une assiette tapissée de papier absorbant.

Si vous choisissez d’accompagner vos oeufs de bacon, faites-le rissoler dans une poêle anti-adhésive jusqu’à ce qu’il soit croustillant.

Grillez les muffins coupés en deux au grille-pain.

Tartinez les demi-muffins avec de la mousseline de chou-fleur et ajoutez les épinards. Garnissez-les ensuite de saumon ou de bacon grillé, déposez-y un œuf au sommet, nappez de sauce mousseline et parsemez de ciboulette.

Déclinaison

Je prépare la sauce mousseline la veille, double les quantités de la recette que j’utilise avec des asperges ou un poisson cuit à la vapeur.