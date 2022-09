« Greatful Kitchen », un livre de cuisine rempli de bonnes ondes (+ recettes)

Prof de yoga et formée en nutrithérapie, Aurélie Glorieux publie un livre de cuisine réjouissant. Avec une centaine de recettes énergisantes mais aussi des outils pour adopter un mode de vie sain et serein.

Greatfull Kitchen (Editions Soliflor) d’Aurélie Glorieux, est bien plus qu’un livre de cuisine. Kinésiologue de formation, la pétillante quadra belge s’est formée comme prof de yoga en Californie. Rayonnante, elle nous revient du paradis des surfeurs remplie de « good vibes » et nous embarque dans sa philosophie de vie qui met à l’honneur la joie de vivre et la quête du bien-être. Ses délicieuses recettes – autant sucrées que salées, veggie que carnivores – nourrissent le corps et font vibrer le cœur et l’esprit pour un véritable art de vivre au quotidien. Ses compositions gourmandes font la part belle aux produits naturels, colorés, antioxydants et de saison pour le plein de vitalité et cela, sans restrictions.

En plus de cette alimentation « vibrante » et énergisante, Aurélie partage dans son livre les clés de son mode de vie holistique. Elle nous initie à des rituels de beauté et de bien-être ancestraux : méditation et mantras, déconnexion numérique, pouvoir des pierres précieuses, puissance des cercles sacrés, bienfait du brossage à sec et des bains au sel de mer,… autant de moyens à expérimenter selon les envies pour retrouver un peu de sérénité dans notre monde chaotique. Avec comme cadeau ultime, une immense gratitude pour le bien que l’on offre chaque jour à son corps et à son mental, sans culpabilité aucune.

Greatful Kitchen d’Aurélie Glorieux, éditions Soliflor, 39 euros.