Recette de l’Omelette roulée au saké et à la coriandre

Pour varier de la traditionnelle fromage lardons.

Pour 4 personnes / Préparatifs 10 minutes / Repos 10 minutes /Préparation 10 minutes

Ingrédients

6 œufs, 100 g de farine de riz, 1 pincée de poivre de Cayenne, 100 ml de lait, 50 ml de saké, 1 poignée de coriandre + supplément, 2 c à s de jus de citron vert, 4 c à s d’huile de soja, sel, poivre blanc

Préparation

1 Battez les œufs. Dans un autre bol, assaisonnez la farine de riz de sel, poivre et poivre de Cayenne. Ajoutez les œufs, le lait et le saké et mélangez pour obtenir une pâte lisse. Si la pâte est trop épaisse, rajoutez un peu de lait. Couvrez et laissez reposer 10 minutes.

2 Pendant ce temps, rincez et essorez la coriandre. Hachez-en les feuilles. Ajoutez-les dans la préparation de l’omelette ainsi que le jus de citron vert.

3 Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle. Versez-y ¼ de la pâte et faites cuire une omelette. Retournez-la à mi-cuisson, sortez-la de la poêle et roulez-la en serrant. Faites cuire 3 autres omelettes de la même façon.

4 Au moment de servir, coupez les rouleaux d’omelette en tranches de l’épaisseur d’un doigt et décorez de feuilles de coriandre.