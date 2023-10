On a testé le smashed gyoza: on vous en donne la recette

Sur TikTok, les influenceurs food donnent libre cours à leur agressivité. Après le smashed burger, c’est en effet au tour d’autres ingrédients d’être violemment écrasés. Cela va du croissant frit au beurre et garni de burrata, mortadelle et pistache (consultez la chaîne du chef Diego Alary) aux tacos juteux, en passant par le brocoli croustillant et les pommes de terre crépitantes. On a testé le smashed gyoza, version simple (et tendance) du célèbre ravioli japonais.

Ingrédients

Pour 20 smashed gyozas

250 g de hachis de porc,

1 c à c de gingembre râpé,

1 c à c d’ail émincé,

2 c à s d’oignons de printemps hachés menu,

2 c à c de sauce soja,

1 c à c d’huile de sésame,

1 pincée de sel,

1 pincée de sucre,

poivre blanc à discrétion,

20 petites feuilles à gyoza rondes (au rayon surgelé des supermarchés asiatiques),

huile neutre pour la cuisson

Préparation

Mélanger la viande hachée avec tous les assaisonnements et herbes. Pétrir jusqu’à ce que le mélange forme un tout cohérent, puis le rouler en vingt petites boules. Placer une grande poêle sur feu vif et faire chauffer un peu d’huile. Disposer cinq boulettes de viande dans la poêle chaude en laissant suffisamment d’espace entre elles. Placer une feuille à gyoza sur chaque boule et l’aplatir à l’aide d’une spatule plate. Laisser frire les gyozas jusqu’à ce que la viande hachée soit dorée, puis ajouter un petit verre d’eau et mettre un couvercle sur la poêle pour que les feuilles puissent également cuire à la vapeur. Faire cuire à la vapeur pendant 2 minutes, puis retirer le couvercle et laisser le reste de l’eau s’évaporer. Retourner le gyoza et le laisser cuire côté feuille encore 2 minutes. Retirer de la poêle et répéter avec le reste des ingrédients. Servir avec une simple trempette composée à moitié de sauce soja et à moitié de vinaigre de riz avec un filet d’huile de sésame. Envie de transformer cette collation en repas? Servez-la avec du riz cuit et du kimchi. #dumplings #bigmacsmashtacos ♬ Duvet by Bôa – fairygrunge @bamboooyah smash gyoza🤭 these might be a heinous creation but they were so delicious and so easy to make!! inspired by: @Kiara . here’s what you’ll need: + 12 dumpling wrappers + 1 tbsp oil filling: + 1/2 lb ground pork + 2 cloves garlic, minced + 2 tsp fresh ginger, minced + 2 green onions, sliced + 1 tbsp udon and soba broth concentrate (if you don’t have this, substitute with soy sauce) + 1 tsp sesame oil full instructions on IG🤩 . #gyoza

