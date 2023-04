Passatelli in brodo, fameux gnocchis au parmesan à déguster dans leur bouillon

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, place à un véritable classique d’Emilie-Romagne capable de faire de l’ombre aux indétrônables pâtes. Des sortes de gnocchis faits de chapelure et de parmesan… à verser dans un bouillon digne de ce nom.

Pour 4 personnes

Pour le bouillon de poulet:

3 poireaux

4 branches de céleri

3 oignons

3 gousses d’ail

1 bouquet garni (persil,

thym, laurier)

2 clous de girofle

1 poulet… ou les carcasses d’un poulet rôti

© Bram Debaenst

Pour les passatelli:

150 g de chapelure de vieux pain 150 g de parmesan

le zeste d’un citron

4 œufs

noix de muscade

sel et poivre

1. Rincer et couper grossièrement les légumes du bouillon. Les mettre dans une grande casserole avec les herbes et le poulet. Couvrir de 3 litres d’eau et laisser mijoter à feu doux pendant 50 min. Ecumer de temps en temps les impuretés à la surface.

2. Verser le bouillon dans une passoire et réserver. Jeter les légumes et les carcasses (si vous avez utilisé un poulet rôti, conservez les blancs pour un éventuel vol- au-vent).

3. Préparer les passatelli. Râper le parmesan dans un saladier et y incorporer la chapelure. Battre les œufs et les verser dans le mélange. Râper le citron par-dessus. Assaisonner de sel, de poivre et de noix de muscade.

3 © Bram Debaenst

4. Pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle soit bien ferme. Passer celle-ci dans un pressoir à purée afin de façonner les passateli. Les couper à la longueur souhaitée (maximum 5 cm). Les répartir dans les assiettes et verser le bouillon bouillant dessus.

4 © Bram Debaenst

© Bram Debaenst