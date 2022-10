Pizza aux poires pochées au vin rouge et aux 3 fromages

Un pizza salée-sucrée parfaite pour l’automne.

Pour 4 à 6 parts / Préparatifs 40 minutes / Repos 1 heure 25 minutes / Préparation 35 minutes

Ingrédients

Pour les poires au vin rouge : 500 ml de vin rouge, 150 g de cassonade, 1 bâton de cannelle, 2 étoiles de badiane, 4 gousses de cardamome, 2 clous de girofle, 4 poires

Pour la pâte à pizza : 21 g de levure de boulanger, ½ c à c de sucre, 300 g de farine + supplément, 2 c à s d’huile de tournesol + supplément, 1 c à c de sel

Et aussi : 2 c à s de parmesan râpé, 70 g de tilsit râpé, 200 g de gorgonzola, ½ c à c de fécule de maïs, 100 g de salade radicchio.

Préparation

1 Versez le vin rouge et la cassonade dans une casserole. Ajoutez la cannelle, la badiane, la cardamome et les clous de girofle. Portez à ébullition puis laissez réduire à feu doux pendant 10 minutes.

2 Épluchez les poires, coupez-les en deux et épépinez-les. Plongez-les dans le sirop de vin rouge, couvrez et laissez pocher pendant 5 à 6 minutes à feu doux. Retirez du feu et laissez tiédir dans le sirop.

3 Pendant ce temps, préparez la pâte. Délayez la levure dans 170 ml d’eau tiède. Ajoutez le sel, l’huile et le sucre. Mettez la farine dans le bol du robot, creusez un puits au centre et versez-y la levure délayée. Saupoudrez avec un peu de farine du bord puis laissez lever pendant 15 minutes. Pétrissez avec les crochets à pétrir pour obtenir une pâte souple. Couvrez et laissez lever pendant 1 heure dans un endroit chaud.

4 Huilez une plaque de cuisson. Divisez la pâte en deux et abaissez-la sur le plan de travail fariné en deux bandes d’1 cm d’épaisseur. Posez-les sur la plaque de cuisson, couvrez avec un linge humide et laissez lever de nouveau pendant 10 minutes.

5 Préchauffez le four à 200 °C. Mélangez le tilsit et le parmesan et parsemez-en la pâte. Coupez le gorgonzola en petits morceaux et répartissez-les par-dessus. Faites dorer les pizzas 12 à 15 minutes au four. 6 Pendant ce temps, égouttez les poires. Filtrez le sirop dans une casserole et portez à ébullition. Délayez la fécule de maïs dans un peu d’eau froide et liez le sirop avec ce mélange. 7 Coupez les poires en lamelles. Rincez et essorez la radicchio et coupez-la en lanières. 8 Disposez les poires et la salade sur les pizzas. Nappez de sirop, coupez en morceaux et servez.