Pour 4 personnes / Préparatifs 35 minutes / Marinade 12 heures / Préparation 1 heure 15 minutes

Commencez cette recette un jour à l’avance.

Ingrédients

Pour le poulet : 4 cuisses de poulet, 700 ml de bière très foncée (stout), 2 carottes, 3 brins de romarin + supplément, 4 brins de thym, 2 feuilles de laurier, 3 clous de girofle, 3 oignons, 2 gousses d’ail, 1 c à s de concentré de tomates, 250 ml de bouillon de volaille, 40 ml d’eau-de-vie, 200 g de cèpes, 200 g de chanterelles, 200 g de jambon cru (Parme, serrano…), 2 c à s de beurre clarifié, sel, poivre noir du moulin

Pour les légumes : 400 g de jeunes pommes de terre à chair ferme, 200 g de carottes multicolores, 2 brins de romarin, 3 brins de thym, 200 g de tomates cerise, huile d’olive

Préparation

1 La veille, mettez le poulet dans un grand plat et arrosez-le de 500 ml de bière. Épluchez les carottes, coupez-les en morceaux et ajoutez-les dans le plat, ainsi que les brins de romarin et de thym, les feuilles de laurier et 1 clou de girofle. Couvrez et laissez mariner une nuit au frigo.

2 Le lendemain, sortez les cuisses de poulet de la marinade et filtrez celle-ci au chinois. Réservez la marinade et les ingrédients dans le chinois séparément.

3 Assaisonnez les cuisses de poulet de poivre et sel. Épluchez les oignons, coupez-en un en deux et piquez-y le reste des clous de girofle. Émincez le reste des oignons en petits dés. Épluchez et émincez l’ail.

4 Faites chauffer le beurre clarifié dans une casserole profonde et faites-y dorer le poulet de toutes parts. Sortez-le de la casserole. Faites-y revenir ensuite l’oignon en dés, l’ail et le concentré de tomates jusqu’à ce que l’oignon soit tendre. Déglacez avec la marinade réservée puis versez-y le bouillon. Ajoutez les ingrédients du chinois, l’oignon piqué de clous de girofle et le poulet. Portez à ébullition, diminuez le feu et couvrez la casserole. Laissez cuire à petits bouillons sur feu modéré pendant 1 heure environ en ajoutant progressivement le reste de la bière.

5 Pendant ce temps, préparez les légumes. Préchauffez le four à 160 °C. Rincez les pommes de terre et coupez-les en quatre. Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles d’1 cm d’épaisseur. Éparpillez les pommes de terre et les carottes dans une lèchefrite et mélangez-les avec l’huile et les brins de fines herbes. Assaisonnez de poivre et sel et enfournez 30 à 40 minutes. Ajoutez les tomates après 10 minutes de cuisson.

6 Après 40 minutes de cuisson, versez l’eau-de-vie dans la casserole avec le poulet. Frottez les champignons pour les nettoyer puis coupez-les en deux. Ajoutez-les dans le poulet et poursuivez la cuisson 20 minutes.

7 Faites griller le jambon cru dans une poêle sans matière grasse jusqu’à ce qu’il soit croustillant.

8 Dressez les cuisses de poulet avec leur sauce et les champi[1]gnons dans les assiettes. Disposez les pommes de terre et les légumes à côté et le jambon croustillant par-dessus. Décorez chaque assiette d’un brin de romarin et servez.

