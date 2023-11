Pour 4 personnes / Préparatifs 35 minutes / Préparation 25 minutes

Pour 4 personnes / Préparatifs 35 minutes / Préparation 25 minutes

Ingrédients

4 oignons de printemps, 1 à 2 piments rouges, 15 g de gingembre, 500 g de cuisses de poulet désossées, ½ à 1 c à c de cumin, 50 g de noix de cajou, grillées, 4 cl de xérès, 3 c à s de sauce soja, 4 c à s de jus de citron vert + 1 citron vert bio, en quartiers, 4 dattes dénoyautées, 1 poignée de coriandre, grossièrement hachée, 2 c à s d’huile d’olive, 1 c à s de beurre, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Rincez les oignons de printemps et le piment et coupez-les en rondelles. Épluchez et hachez le gingembre. Coupez la viande en morceaux et assaisonnez-la de poivre et sel.

2 Faites chauffer l’huile et le beurre dans une grande poêle et saisissez-y les morceaux de poulet. Quand ils sont dorés, retirez-les de la poêle et réservez. Mettez le gingembre, le piment, les oignons de printemps et le cumin dans la poêle et faites revenir 2 minutes avant d’ajouter les noix de cajou.

3 Remettez le poulet et faites-le cuire brièvement, en remuant. Déglacez avec le xérès, la sauce soja et le jus de citron vert. Ajoutez les dattes (entières ou en petits morceaux), laissez réduire 5 à 7 minutes puis ajoutez les trois-quarts de la coriandre. Mélangez.

4 Dressez la préparation dans le plat de service et parsemez du reste de coriandre. Décorez de quartiers de citron vert et servez