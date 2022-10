Punch au sorbet et champagne

Voici la recette d’un cocktail qui allie punch au champagne et la fraîcheur d’un sorbet d’ananas.

Ingrédients pour un grand verre

1 litre de sorbet à l’ananas

4 tasses de jus d’ananas

1/4 tasse de jus de citron vert

750 millilitres de champagne

Préparation

Remplissez un bol à punch (un large bol en verre fait aussi l’affaire) avec le jus de citron vert et d’ananas. Mélangez bien et laissez refroidir au réfrigérateur. Versez ensuite lentement et progressivement le champagne dans le bol à punch . Ajoutez ensuite les boules de sorbet toujours en remuant. Servez dans de larges verres à cocktail. Pour varier le punch, on peut le combiner d’autres saveurs de sorbet.