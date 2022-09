Recette de jachnun, pain yémenite gourmand

La cheffe bruxelloise Simona El-Harar signe aux éditions Racine Streetfood, le cœur de la cuisine méditerranéenne, dont voici une recette. A dévorer avec les doigts, cela va de soi !

Street food, par Simona El-Harar © SDP

«Le jachnun est un pain yéménite copieux qui est le plus souvent servi avec des tomates concassées et du zhug (NDLR: une sorte de tapenade à base d’ail, piment vert et tomates cerises entre autres) le samedi pour le repas du shabbat. Les Juifs pratiquants, qui ne cuisinent pas ce jour-là, mettent la casserole bien couverte dans le four à peine chaud dès le vendredi soir et le font cuire lentement jusqu’au lendemain. L’odeur de ce pain cuisant lentement toute une nuit est l’un de mes plus beaux souvenirs d’enfance. Ouvrir la casserole le matin est un moment merveilleux.»

Pour 1 pain

1 kg de farine

100 g de sucre roux clair

10 g de levure chimique

3 c à s de miel

1 c à s de sel

700 ml d’eau tiède

2 c à s d’huile d’olive (plus si nécessaire pour enrober les boules et garder les mains grasses lorsque l’on travaille la pâte)

100 g de beurre non salé

4 œufs

1. Versez la farine, le sucre, la levure chimique, le miel et le sel dans un grand bol et mélangez. Ajoutez l’eau peu à peu pour obtenir une pâte souple. Pétrissez la pâte 2 ou 3 minutes. Couvrez et laissez reposer 5 minutes.

2. Etirez la pâte sur le plan de travail légèrement fariné puis pliez-la pour former 1 boule. Couvrez d’un film alimentaire et laissez reposer 1 heure.

3. Frottez vos mains d’huile d’olive et couvrez-en la boule de pâte. Séparez la pâte en 10 boules. Préchauffez le four à 100 °C.

4. Tapissez une casserole profonde allant au four avec du papier sulfurisé et badigeonnez d’une fine couche d’huile d’olive. Si vous en avez, vous pouvez ajouter quelques tranches de pain pour servir de base à la pâte.

5. A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, aplatissez chaque boule de pâte le plus finement possible. Mettez un peu d’huile sur vos mains et tirez la pâte en une crêpe très fine: si vous pouvez voir le plan de travail à travers la crêpe, c’est parfaitement réussi.

6. Lorsque vous avez fait les crêpes plates, étalez une partie du beurre ramolli sur les crêpes. Pliez jusqu’au centre les deux côtés les plus longs pour former un rectangle grossier dont le côté le plus court mesure environ 10 à 12 cm de long. Partez d’une des extrémités les plus courtes et roulez la pâte pour former un rouleau serré. Placez les rouleaux les uns à côté des autres dans la casserole préparée. Terminez par une couche de papier sulfurisé. Placez quatre œufs crus dans leur coquille sur le dessus.

7. Couvrez soigneusement la casserole avec un couvercle et enfournez 1 nuit (12 h).