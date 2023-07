Recette de la Chakchouka à la feta

x



Pour 4 personnes



Préparatifs 10 minutes

Préparation 20 minutes

Ingrédients

1 oignon, 2 gousses d’ail, 1 piment rouge, 2 poivrons rouges allongés, 2 c à s de concentré de tomates, 1 c à c de paprika en poudre, cumin en poudre, 500 g de tomates concassées (en conserve), 4 oeufs, 100 g de feta, ½ poignée de feuilles de coriandre, 2 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin.



Épluchez et émincez l’oignon et l’ail. Rincez le piment et coupez-le en rondelles. Rincez les poivrons, coupez-les en deux, épépinez-les et coupez la chair en dés.



Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites-y revenir l’oignon et le piment en remuant jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez les poivrons et poursuivez la cuisson un moment. Ajoutez le concentré de tomates et l’ail et assaisonnez de paprika, cumin, poivre et sel. Ajoutez les tomates et mélangez. Laissez épaissir pendant 10 minutes à feu doux.

Formez des alvéoles dans la préparation à l’aide d’une cuillère en bois et cassez un oeuf dans chaque creux. Couvrez la casserole et faites cuire 5 minutes, le temps de faire coaguler les oeufs. Salez et poivrez légèrement les oeufs. Émiettez la feta au-dessus de la chakchouka.



Rincez, séchez et hachez la coriandre. Décorez-en le plat et servez.