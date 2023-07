Recette de la Parmigiana di Sedano Rapa

Pour 4 personnes

Ingrédients

5 céleris-raves de petite taille, 600 g de tomates San Marzano » Pelati » crues, 2 gousses d’ail, 500 g de Mozzarella di Bufala, 250 g de Parmigiano Reggiano (24 mois), sel, poivre, origan, 1 feuille de laurier, 1,5 l d’huile d’olive extra-vierge italienne.

Laver et peler les céleris-raves à l’aide d’un économe. Avec une mandoline, les couper en tranches de 4 mm.

Couper la mozzarella en petits morceaux et laisser égoutter dans une passoire.

Dans une casserole, frire 2 gousses d’ail pelées jusqu’à ce qu’elles soient brune. Ajouter les tomates, la feuille de laurier et deux pincées de sel. Cuire à feu très doux pendant 1 heure, en remuant de temps en temps.

Dans une grande poêle à frire ou une friteuse, réchauffer l’huile d’olive à 170 °C. Frire les tranches de céleri-rave jusqu’à obtenir une couleur dorée. Les déposer sur du papier absorbant et refroidir.

Une fois la sauce prête, dans un plat à gratin légèrement huilé, procéder au montage de la parmigiana : une fine couche de sauce tomate et ensuite une couche de tranches de céleri-rave, sans laisser d’espace. Ajouter une nouvelle couche de sauce, puis saupoudrer généreusement de parmesan. Ajouter des dés de mozzarella, une pincée d’origan, sel et poivre. Continuer ainsi de suite jusqu’à épuisement des ingrédients (4 ou 5 couches) en terminant par de la sauce tomate et du parmesan.

Faire cuire la parmigiana pendant 14 min à environ 180 °C, jusqu’à obtenir une fine couche croustillante. Servir tiède.