Recette de la salade de fraises au lard, haricots et feta

Une recette étonnante où s’entrechoquent textures et saveurs



Pour 4 personnes



Préparatifs 15 minutes

Préparation 10 minutes

Ingrédients

4 tranches de lard de poitrine, 80 g de jeunes épinards, 80 g de salade de blé, 80 g de roquette, 4 brins de basilic, 200 g de haricots cannellini (en conserve), 250 g de fraises, 150 g de feta, 2 c à s de graines de sésame



POUR LA SAUCE

3 c à s de vinaigre balsamique, 2 c à s de sauce barbecue, 1 c à s de confiture de fraises, 1 c à c de moutarde, 2 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin



Faites dorer le lard dans une poêle sans matière grasse jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Égouttez sur du papier absorbant. Rincez les épinards, les deux salades et le basilic et essorez-les. Effeuillez le basilic et ôtez les tiges plus dures des épinards. Rincez les haricots dans une passoire et égouttez-les. Coupez les fraises en deux ou en quatre.



Préparez la sauce. Mixez environ 100 g de fraises avec le vinaigre balsamique, la sauce barbecue, la confiture de fraises, la moutarde et l’huile. Ajoutez un peu d’eau froide si la sauce est trop épaisse. Assaisonnez de poivre et sel.



Dressez les épinards, la salade et le basilic dans un plat de service. Ajoutez les fraises et le lard et émiettez la feta par-dessus. Ajoutez ensuite les haricots et nappez l’ensemble de sauce. Donnez un tour de moulin à poivre et saupoudrez de graines de sésame. Si désiré, servez accompagné de knäckebröd.