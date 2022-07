Recette de la Salade de pâtes aux figues, olives et à la feta

Voici une version estivale et fruitée de la salade de pâtes.

Pour 4 personnes

Préparatifs 25 minutes

Préparation 10 minutes

Ingrédients 400 g de conchiglioni (grandes pâtes en forme de coquille), 250 g de tomates cerise rouges et jaunes, ½ petit oignon rouge, 6 petites figues, 1 petit concombre, 1 poignée de persil plat, 80 g d’olives noires, dénoyautées, 20 g d’olives vertes, dénoyautées, 1 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin POUR LA SAUCE 1 c à s de vinaigre de vin blanc, 1 c à s de vinaigre de xérès, 1 c à s de jus de citron, 2 gousses d’ail, 150 g de feta, 4 c à s d’huile d’olive

1 – Faites cuire les pâtes al dente dans une grande casserole d’eau salée comme indiqué sur le paquet. Égouttez-les, rincez-les, égouttez- les complètement et mettez-les dans un saladier. Mélangez-les avec l’huile d’olive.

2 – Coupez les tomates cerise en quatre. Épluchez l’oignon rouge et émincez-le très finement.

Découpez les figues en quartiers. Hachez le concombre et le persil. Ajoutez tous ces ingrédients ainsi que les olives dans le plat avec les pâtes et mélangez délicatement. Assaisonnez d’un peu de poivre et sel.

3 – Préparez la sauce. Fouettez les deux sortes de vinaigre avec le jus de citron, le poivre, le sel et l’huile d’olive. Épluchez l’ail et écrasez-le dans la sauce. Émiettez la feta et ajoutez-la également.

Rectifiez éventuellement l’assaisonnement de poivre et sel.

4 – Versez la sauce dans la salade, mélangez délicatement, donnez un tour de moulin à poivre et servez.