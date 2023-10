Recette de la Soupe de lentilles au curry aux cèpes et aux girolles

.

Pour 4 personnes

Préparatifs 25 minutes – Préparation 50 minutes

1 oignon

1 poireau

200 g de lentilles vertes du Puy

1 c à s de curry en poudre

1 bouquet garni

200 g de girolles

200 g de cèpes

100 g de crème épaisse

2 c à s d’huile, sel, poivre

POUR LES GRESSINS

1 pâte feuilletée>

1 jaune d’oeuf

1 c à s de graines de sésame blanc

1 c à s de graines de sésame noir