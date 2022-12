Recette de la Terrine de champignons

Please write your introduction text here

TERRINE DE CHAMPIGNONS

Pour 4 personnes

Préparatifs 30 minutes

Préparation 1 heure

500 g de champignons de Paris, 1 oignon, 30 g de cèpes séchés, 3 oeufs, 20 cl de coulis de tomates, 150 g de farine, 20 g de beurre, sel, poivre du moulin

1 Rincez 1 gros champignon, coupez-le en fines lamelles et réservez. Épluchez et hachez l’oignon. Mixez le reste des champignons et l’oignon au hachoir. Réduisez également les cèpes séchés en poudre au hachoir.

2 Faites fondre le beurre dans une casserole et faites-y revenir les champignons et l’oignon 10 à 15 minutes à feu doux. Assaisonnez de poivre et sel et ajoutez la poudre de cèpes en cours de cuisson. Laissez refroidir complètement.

3 Préchauffez le four à 180 °C. Portez à ébullition 1 l d’eau.

4 Dans un saladier, fouettez les oeufs avec le coulis de tomates et incorporez la farine. Assaisonnez de poivre et sel. Incorporez le hachis de champignons et mélangez soigneusement.

5 Beurrez un moule à terrine et disposez les fines lamelles de champignon réservées dans le fond et contre les parois. Versez la préparation dans le moule.

6 Placez la terrine dans un grand plat résistant à la chaleur et ajoutez-y l’eau bouillante jusqu’à mi-hauteur de la terrine.

7 Faites cuire la terrine au four pendant 50 minutes à 1 heure. Laissez refroidir complètement avant de démouler dans un plat de service. Découpez en tranches épaisses et servez.