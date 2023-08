Recette de la tortilla wraps aux pois chiches grillés et halloumi

Pour 4 personnes

Préparatifs 25 minutes – Préparation1 heure 10 minutes



Ingrédients

425 g de pois chiches (en conserve), égouttés, 4 c à s d’huile d’olive, 1 c à c de paprika fumé en poudre, 1 c à c de cumin en poudre, ¼ de c à c de poivre de Cayenne, 1 petit chou rouge, émincé, 4 c à s de vinaigre de riz, 400 g de halloumi, en tranches fines, 4 tortillas de froment (25 cm de diamètre), ½ concombre, épluché et en rondelles, 2 tomates, épépinées et en rondelles, 2 oignons de printemps (le vert uniquement), en rondelles, 2 c à s de graines de sésame, 4 c à s de crème épaisse ou yaourt grec, 1 c à s de chutney de tomates, sel, poivre du moulin

Préparation

Préchauffez le four à 180°C. Répartissez les pois chiches sur quelques feuilles de papier absorbant et épongez-les soigneusement vec d’autres feuilles de papier absorbant.

Versez les pois chiches dans un saladier et mélangez-les avec une cuillère à soupe d’huile d’olive, le paprika, le cumin, le poivre de Cayenne, du sel et une généreuse dose de poivre. Mélangez bien puis répartissez les pois chiches dans une lèchefrite.

Enfournez les pois chiches 40 à 50 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient croquants. Secouez régulièrement la lèchefrite pour les faire griller uniformément.

Dans un bol, mélangez le chou rouge avec le vinaigre de riz et 1 cuillère à café de sel. Couvrez et réservez.

Sortez les pois chiches du four et laissez-les refroidir dans la lèchefrite.

Faites chauffer une grande poêle sur feu modéré. Versez-y1,5 cuillère à soupe d’huile d’olive, ajoutez la moitié des tranches de halloumi et poivrez-les. Faites-les cuire 2 à 3 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Retournez-les et faites-les cuire 2 minutes de l’autre côté. Continuez de la même façon avec le reste de halloumi et d’huile d’olive.

Faites chauffer une poêle à griller sur feu modéré. Arrosez les tortillas de quelques gouttes d’eau et faites-les griller 1 à 2 minutes, en les retournant à mi-cuisson.

Juste avant de servir, farcissez chaque tortilla de chou rouge, pois chiches, concombre, tomates, oignons de printemps et graines de sésame.

Lissez la crème épaisse avec le chutney. Nappez-en les tortillas et servez.