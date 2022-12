Recette de l’Étoile épicée en pâte filon au fenouil et fromage de chèvre

.

Pour 3 à 5 personnes

Préparatifs 15 minutes

Préparation 1 heure 15 minutes

1 betterave, épluchée et en tranches, 1 bulbe de fenouil, en 5 quartiers, 1 oignon rouge, en rondelles, 3 c à s de cidre, 1 paquet de pâte filo, 150 g de fromage de chèvre, en tranches, brins de romarin, 3 c à s d’huile d’olive, 100 g de beurre fondu, sel, poivre noir du moulin

1 Préchauffez le four à 200 °C. Garnissez une plaque de papier cuisson.

2 Disposez 3 morceaux carrés de papier aluminium séparément sur le plan de travail. Garnissez-les de betterave, fenouil et oignon. Arrosez d’1 cuillère à soupe d’huile et d’1 cuillère à soupe de cidre et assaisonnez de poivre et sel. Repliez les bords du papier aluminium pour former des papillotes.

3 Faites cuire les légumes 40 minutes au four, ou jusqu’à ce que la pointe d’un couteau s’y enfonce facilement.

4 Pendant ce temps, badigeonnez la pâte filo de beurre fondu. Empilez 5 feuilles en forme d’étoile sur la plaque de cuisson.

5 Sortez les légumes du four. Parsemez la pâte filo avec les oignons en laissant un bord libre. Disposez-y ensuite la betterave et enfin le fenouil en forme d’étoile.

6 Faites cuire l’étoile 25 minutes au four. La pâte doit être dorée sur les bords et le fond doit être bien cuit.

7 Répartissez le fromage de chèvre sur l’étoile et laissez-le fondre légèrement. Décorez de brins de romarin et donnez un tour de moulin à poivre. Servez immédiatement.