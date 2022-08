Recette de salade de pommes de terre violettes au miso, pomme verte et cacahuètes

Une salade surprenante.

Pour 4 personnes / Préparatifs 15 minutes / Préparation 20 minutes

Ingrédients

800 g de petites pommes de terre violettes, 150 ml de bouillon de légumes, 1 c à s de moutarde en grains, 1 pomme verte, 2 c à s de pâte miso, 2 c à s de vinaigre de riz, 2 c à s de mirin, 2 c à s de sauce soja claire, 50 g de cacahuètes, grossièrement concassées, 1 botte de ciboulette, 2 c à s d’huile végétale, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Faites cuire les pommes de terre 20 minutes dans une casserole d’eau salée. Égouttez-les, laissez-les s’évaporer un moment, pelez-les et laissez-les tiédir.

2 Faites chauffer le bouillon brièvement, laissez-le tiédir puis mélangez-le avec la moutarde. Épluchez et épépinez la pomme. Coupez la chair en fines lamelles.

3 Dans un saladier, mélangez la pâte miso avec le vinaigre de riz, le mirin, la sauce soja et l’huile. Plongez-y les pommes de terre et les lamelles de pomme, arrosez de bouillon à la moutarde et mélangez délicatement. Ajoutez deux tiers des cacahuètes et laissez reposer quelques instants. 4 Pendant ce temps, ciselez la ciboulette. Assaisonnez la salade de poivre et sel et dressez-la dans des bols. Décorez de ciboulette et du reste de cacahuètes et servez.