Recette de Salade thaïe croquante et sauce curcuma-cajou

Pour 4 à 6 personnes

Préparatifs 20 minutes

Repos 15 minutes

Ingrédients

2 c à s de jus de citron vert, 2 c à c de sucre de fleur de coco, 1 petit oignon rouge, en rondelles fines, 4 radis rouges, en tranches fines, 20 g de feuilles de menthe, 20 g de feuilles de basilic thaï, 20 g de coriandre fraîche, 1 petite salade iceberg, 1 petit ananas (900 g), 50 g de noix de cajou, grillées et grossièrement hachées, sel, poivre

POUR LA SAUCE

40 g de noix de cajou, grillées, 20 g de racine de curcuma, émincée, 1 tige de citronnelle, le blanc uniquement, haché, 4 feuilles de combava, sans la tige, 3 petites gousses d’ail, hachées, 2 c à s de zeste râpé de citron vert, 100 ml de jus de citron vert, 2 c à s de sauce poisson (végane si désiré), 2 c à s de sucre de fleur de coco



PREPARATION

1 Versez le jus de citron vert et le sucre dans un plat et assaisonnez de poivre et sel. Remuez jusqu’à ce que le sucre soit dissous.

Mettez-y les rondelles d’oignon et mélangez. Laissez macérer 15 minutes puis égouttez.



2 Pendant ce temps, plongez les radis et les fines herbes dans de l’eau glacée pour les rendre plus croquants. Mixez tous les ingrédients pour la sauce au blender à grande vitesse pour obtenir une sauce parfaitement lisse. Réservez-la à température ambiante jusqu’à l’emploi.



3 Ôtez les feuilles extérieures de la salade et découpez le reste en lanières. Épluchez l’ananas, coupez-le en deux, puis en tranches fines.



4 Égouttez complètement les radis et les fines herbes. Dressez les lanières de salade et les tranches d’ananas dans un grand plat de service et ajoutez l’oignon macéré, les radis et les fines herbes.



Au moment de servir, arrosez de sauce et décorez de noix de cajou.