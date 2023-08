Recette de scones épeautre-avoine

La rentrée est l’occasion de transformer sa cuisine en atelier de boulangerie. Voici notre recette des scones épeautre-avoine.

Pour 8 personnes

Préparatifs: 30 minutes

Four: 20 minutes

150 g de farine complète, 150 g de farine blanche d’épeautre, 2 c à c de levure chimique, 1 c à c de flocons de sel marin fins, 100 g de beurre froid, grossièrement haché + supplément, 180 ml de babeurre + 1 c à s de supplément, 1 c à s de miel non traité, 2 c à s de flocons d’avoine

1. Préchauffez le four à 220°C. Garnissez une plaque de papier cuisson.

2. Tamisez les deux sortes de farine avec la levure chimique et le sel dans un saladier. Versez-y les fibres restées dans le tamis. Ajoutez le beurre et travaillez le tout du bout des doigts jusqu’à la formation d’un mélange semblable à de la mie de pain grossière. Ajoutez le babeurre et le miel et remuez un couteau à beurre dans les liquides pour les intégrer dans la farine jusqu’à la formation de grumeaux. Renversez la pâte sur le plan de travail fariné et pétrissez-la très doucement pendant 30 secondes, jusqu’à ce qu’elle soit homogène (ne pétrissez pas trop longtemps, voir Conseil).

3. Transvasez la pâte sur la plaque de cuisson, farinez vos mains et façonnez-la en pain rond de 16 cm de diamètre. Farinez le dos d’un couteau et marquez 8 parts de pain en l’enfonçant. Badigeonnez la surface du supplément de babeurre et saupoudrez de flocons d’avoine.

4. Faites cuire les scones 20 minutes au four, jusqu’à ce que le haut soit doré et que le fond sonne creux quand on le tapote. Servez chaud avec le supplément de beurre.

CONSEIL

Le secret des scones réussis est de les pétrir le moins possible et de ne pas les cuire trop longtemps. L’extérieur est alors croustillant, tandis qu’ils restent aériens à l’intérieur.

Cette recette est extraite du hors-série Boulangerie saine du Vif Weekend, disponible en librairies.