Recette de Soupe d’aubergines à l’israélienne

Pour 4 personnes



Préparatifs 30 minutes

Préparation 40 minutes



3 aubergines, 2 échalotes, 2 gousses d’ail, 3 c à s de pulpe de tomate, 1 à 2 c à c de cumin en poudre, 30 ml de jus de citron, 850 ml de bouillon de légumes, 1 c à s de harissa, 1 c à s de sirop de dattes, 250 g de tomates, ½ c à c de paprika fumé en poudre, ½ poignée de fines herbes (persil, aneth…), 60 ml d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin.



1 Préchauffez le four à 220°C. Garnissez une plaque de papier cuisson. Rincez les aubergines. Coupez 2 aubergines en deux dans la longueur et incisez la chair en croix. Enfournez pendant 35 minutes, en les retournant une fois à mi-cuisson.

2 Pendant ce temps, épluchez et émincez les échalotes et l’ail. Faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile dans une casserole et faites-y revenir les échalotes et l’ail. Ajoutez la pulpe de tomate et le cumin et poursuivez la cuisson quelques instants. Déglacez avec le jus de citron et le bouillon. Assaisonnez de harissa, sirop de dattes, sel et poivre. Portez à ébullition puis laissez épaissir à feu doux 10 minutes.

3 Découpez la dernière aubergine en petits cubes. Rincez les tomates, ôtez les pédoncules et coupez-les en quartiers puis en dés. Faites chauffer le reste de l’huile dans une poêle et

faites-y revenir l’aubergine 5 à 7 minutes. Ajoutez les tomates et poursuivez la cuisson quelques instants. Salez, poivrez et réservez au chaud.

4 Prélevez la chair des aubergines grillées à l’aide d’une cuillère, ajoutez-la dans la soupe puis mixez celle ci au mixer plongeant. Selon la consistance désirée, laissez épaissir ou rajoutez un peu de bouillon. Ajoutez le paprika fumé en poudre.

5 Rincez et essorez les fines herbes puis hachez-les grossièrement. Servez la soupe dans des assiettes creuses. Dressez-y les dés d’aubergines et de tomates, donnez un coup de moulin à poivre et parsemez de fines herbes.