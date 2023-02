Recette de Tarte au potiron, crème de cajou et graines de potiron caramélisées

Pour 4 personnes

Préparatifs 45 minutes

Repos 10 heures

Préparation 45 minutes

Ingrédients

POUR LE FOND DU GÂTEAU

100 g de noix, 50 g de graines de tournesol, 175 g de dattes séchées, 2 c à s de farine d’amande, 3 c à s d’huile de coco, 3 c à s d’amarante soufflée

POUR LA FARCE 65 g de noix de cajou, trempées 1 heure dans de l’eau chaude,

1 banane mûre

350 g de tofu soyeux

120 g de sucre en poudre

75 g de sucre de canne

5 c à s d’huile de coco

3 c à s de fécule de maïs

2 c à s de jus de citron

1 c à s d’extrait de vanille

300 g de purée de potiron (voir conseil)

½ c à s de cannelle, 1 pincée de muscade fraîchement moulue

POUR LA FINITION

3 c à s de sucre, 1 c à s d’eau, 2 c à s de graines de potiron, 40 cl de lait de coco, 1 c à s de sucre de fleur de coco, noisettes concassées

PREPARATION

1 Préchauffez le four à 180°C. Au mixer ou hachoir, réduisez en purée les noix, les graines et les dattes avec la farine d’amande et l’huile de coco. Tapissez un moule carré (20 x 20 cm) de papier sulfurisé. Mélangez la purée de noix avec l’amarante soufflée et étalez cette pâte dans le moule en tassant fermement.

2 Pour la farce, réduisez en purée les noix de cajou égouttées avec le reste des ingrédients dans un mixer jusqu’à consistance lisse. Tartinez sur le fond du gâteau, lissez et enfournez pendant environ 45 minutes.

3 Sortez la tarte du four, laissez refroidir, couvrez puis réservez au réfrigérateur pendant une nuit.

4 Juste avant de servir, faites chauffer le sucre et l’eau dans une poêle antiadhésive et laissez caraméliser. Passez-y les graines de potiron puis laissez-les refroidir sur du papier cuisson.

5 Prélevez la partie solide du lait de coco et fouettez-la avec le sucre de fleur de coco jusqu’à l’obtention d’une préparation crémeuse (utilisez le lait de coco liquide pour une autre recette, par exemple pour un smoothie).

6 À l’aide d’un anneau de service, découpez 4 cercles de 10 cm de diamètre dans la tarte. Nappez de crème de coco, parsemez de graines de potiron caramélisées et décorez de noisettes concassées.

CONSEIL

PURÉE DE POTIRON : épluchez ½ potiron de petite taille, épépinez-le et éliminez les fibres, puis coupez la chair en dés. Préchauffez le four à 200°C. Garnissez une plaque de papier cuisson. Étalez les dés de potiron et faites-les griller environ 30 minutes au four, jusqu’à tendreté. Mixez au blender ou au mixer plongeant pour obtenir une purée lisse.