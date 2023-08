Recette de Tartines de pain noir, crème d’avocat et betterave

Pour 4 personnes

Préparation 15 minutes

Ingrédients

1 bel avocat mûr à point, 2 c à s de sauce soja, 2 c à s de jus de citron vert, 1 c à c de Tabasco vert, 1 betterave chioggia, 1 betterave jaune, 1 poignée de salade de blé, 3 c à s de vinaigre de riz, 8 tranches de pain noir type Pumpernickel, 1 c à s de graines de sésame, 1 pincée de poivre vert en grains

1 Pelez l’avocat et écrasez la chair au pilon dans un mortier (ou à la fourchette). Incorporez la sauce soja, le jus de citron et le Tabasco.

2 Épluchez les betteraves. Coupez-les en rondelles puis en fins bâtonnets. Mélangez-les avec le vinaigre de riz.

3 Nettoyez et rincez la salade de blé.

4 Tartinez les tranches de pain noir d’avocat et disposez les bâtonnets de betteraves vinaigrées par-dessus. Écrasez les grains de poivre vert au mortier.

5 Parsemez les tartines de graines de sesame et de poivre vert concassé. Décorez de feuilles de salade de blé et servez.