Recette des Capellini, sauce crème aux morilles

.

Pour 4 personnes

Préparatifs 10 minutes

Préparation 1 heure 35 minutes

Repos 30 minutes

POUR LA PÂTE

400 g de farine pour pâtes, 6 gros oeufs

POUR LA SAUCE

200 g de morilles fraîches, sans les tiges, 1 brin de romarin, effeuillé, 50 ml de brandy, 200 ml de crème entière, 25 g de pecorino, râpé, 2 c à s de beurre, sel, poivre

1 Préparez la pâte. Tamisez la farine au-dessus d’un grand saladier. Creusez-y un puits et cassez-y 2 oeufs entiers, puis ajoutez 4 jaunes

d’oeufs (conservez les blancs pour une autre recette). À la fourchette, incorporez progressivement la farine dans les oeufs. Quand le mélange devient trop épais, continuez de pétrir à la main jusqu’à absorption de la farine et formation d’une pâte moelleuse. Réservez 30 minutes au frigo.

2 Divisez la pâte en quatre et abaissez chaque portion au laminoir à pâtes pour obtenir une bande fine, en réglant la machine sur une épaisseur de plus en plus fine. Avec l’accessoire adapté, découpez les bandes de pâte en capellini/tagliolini et étalez-les jusqu’à l’emploi sur un séchoir à pâtes ou des cintres.

3 Portez une très grande casserole d’eau salée à ébullition.

4 Pendant ce temps, préparez la sauce. Faites fondre et brunir le beurre dans une poêle et faites-y sauter les morilles et le romarin durant 10 minutes. Versez-y le brandy et laissez-le évaporer avant d’ajouter la crème. Portez juste sous le point d’ébullition, incorporez le pecorino, assaisonnez de poivre et sel et réservez.

5 Faites cuire les pâtes al dente 3 minutes dans l’eau, égouttez-les complètement et mélangez-les avec la sauce. Servez.