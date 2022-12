Recette des Champignons grillés au pesto rouge

.

Pour 4 personnes

Préparatifs 5 minutes

Préparation 25 minutes

4 champignons portobello, 1 burrata, 3 c à s de pesto de tomates séchées, 1 avocat, épluché, dénoyauté et en lamelles, 1 c à s de piments jalapeños (en bocal), égouttés, 25 g de roquette, 2 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin

1 Préchauffez le four à 220 °C.

2 Arrosez les champignons d’huile et disposez-les, chapeau vers le haut dans une lèchefrite. Assaisonnez de poivre et sel et enfournez 25 minutes. Retournez-les à mi-cuisson.

3 Découpez la burrata en quatre et disposez-la sur les champignons dès leur sortie du four.

4 Nappez-les de pesto, ajoutez l’avocat, les piments jalapeños et la roquette et servez immédiatement.