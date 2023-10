Recette des crostini à la purée à la purée de potiron et bacon

Pour 6 pièces // Préparatifs 15 minutes // Préparation 15 minutes

Ingrédients :

150 g de chair de potiron, 1 étoile de badiane, 6 tranches de baguette, 1 pincée de noix de muscade fraîchement râpée, 40 g de bacon, 1 brin de sauge, 2 c à s d’huile d’olive, 1 c à c de beurre, sel, poivre du moulin

Préparation

1 Coupez la chair de potiron en dés et faites-les cuire pendant 15 minutes dans de l’eau bouillante salée avec la badiane. Badigeonnez les tranches de pain avec l’huile d’olive et faites-les griller 1 minute de chaque côté dans une poêle.

2 Égouttez le potiron et repêchez la badiane. Mettez le potiron dans un saladier et écrasez la chair à la fourchette. Mélangez avec le beurre et la noix de muscade. Salez.

3 Faites griller le bacon dans une poêle sèche pendant 3 à 4 minutes. Égouttez sur du papier absorbant. Cassez-le en morceaux. Rincez et essorez la sauge. Effeuillez-la.

4 Tartinez le pain avec la purée de potiron. Ajoutez le bacon. Décorez d’une feuille de sauge et donnez un tour de moulin à poivre avant de servir.