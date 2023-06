Recette des Lasagnes d’aubergines à la turque

Pour 4 personnes

Préparatifs 40 minutes

Préparation 30 minutes



2 aubergines 1 poivron jaune 1 échalote 1 gousse d’ail 120 g de pois chiches (en conserve) 1 grosse tomate 2 c à s de pesto au basilic 3 à 4 c à s de jus de citron, farine 1 à 2 c à s de persil, haché 7 c à s d’huile d’olive, sel, poivre du moulin. © DR





1 Rincez et épongez les aubergines. Coupez- les en tranches épaisses de 2 cm dans la longueur. Salez légèrement puis laissez dégorger pendant 5 minutes.



2 Pendant ce temps, rincez le poivron et coupez- le en petits morceaux. Épluchez et émincez l’échalote et l’ail. Rincez et égouttez les pois chiches. Rincez la tomate et émincez-la. Mélangez le pesto avec 2 cuillères à soupe d’huile et 1 à



2 cuillères à soupe de jus de citron. Salez, poivrez. Épongez les aubergines.



3 Préchauffez le four à 200°C. Faites chauffer 3 cuillères à soupe d’huile dans une poêle antiadhésive. Farinez les aubergines et faitesles cuire des 2 côtés. Quand elles sont dorées, retirez-les de la poêle et réservez. Épongez la poêle, versez-y le reste de l’huile et faites-y revenir l’échalote et l’ail. Ajoutez le poivron puis la tomate et enfin les pois chiches. Salez, poivrez et versez le reste du jus de citron.



4 Mettez 2 tranches d’aubergines dans un plat allant au four et tartinez-les avec un peu de mélange au pesto. Répartissez un peu de légumes de la poêle par-dessus et parsemez de persil. Recouvrez avec des aubergines et recommencez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. Enfournez la lasagne 10 à 15 minutes et servez.