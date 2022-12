Recette des Légumes d’automne rôtis à l’ail et au miel

Please write your introduction text here

Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes

Préparation 30 à 35 minutes

1 tête d’ail, 1 potiron butternut, 1 botte de carottes, 1 bouquet de thym, 2 c à s de miel de thym, 4 c à s d’huile d’olive, sel, poivre du moulin

1 Préchauffez le four à 200 °C. Garnissez une plaque de papier cuisson.

2 Détachez les gousses d’ail sans les éplucher. Épluchez le potiron, coupez-le en deux, épépinez-le et coupez la chair en tranches. Épluchez les carottes et ôtez les fanes.

3 Effeuillez le thym. Disposez tous les légumes sur la plaque de cuisson. Arrosez-les d’huile, nappez de miel et parsemez de thym. Salez et poivrez.

4 Enfournez 30 à 35 minutes en remuant de temps en temps. Surveillez la cuisson pour ne pas faire noircir les légumes. Servez dès la sortie du four.