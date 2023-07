Recette des moules et palourdes aux légumes et coco

Pour 4 personnes



Préparatifs 25 minutes

Préparation 10 minutes



Ingrédients

1 kg de palourdes, 1 kg de moules, 2 piments rouges, 2 à 3 carottes, 250 g de haricots verts très fins, 1 poignée de coriandre, 3 c à s d’huile de sésame, 2 c à s de pâte de curry rouge, 800 ml de lait de coco



Rincez les palourdes et les moules. Jetez celles qui sont ouvertes. Rincez les piments, coupez-les en deux, épépinez-les et détaillez la chair en rondelles. Rincez les haricots et coupez-les en lanières fines. Épluchez les carottes, coupez-les en deux dans le sens de la longueur puis en rondelles. Rincez la coriandre et effeuillez-la.



Faites chauffer l’huile de sésame dans une casserole haute et faites-y revenir le piment, les carottes et les haricots. Incorporez la pâte de curry puis déglacez avec le lait de coco. Laissez cuire pendant 2 à 3 minutes puis ajoutez les palourdes et les moules. Mélangez, couvrez puis laissez cuire 3 à 4 minutes. Remuez de temps en temps.



Ajoutez la coriandre en fin de cuisson et mélangez. Répartissez dans des assiettes creuses et servez.