Recette des Onigirazu (sushis sandwichs japonais) au noro et légumes marinés

Pour 4 personnes

Préparatifs 50 minutes – Repos 1 heure – Préparation 25 minutes

Ingrédients

250 g de riz à sushi, 1,5 c à s de sauce mirin, 4 c à s de vinaigre de riz, 1 c à s de sucre, sel, poivre du moulin, 200 g de pleurotes, 1 – 2 c à s d’huile végétale, baies fraîches (myrtilles, groseilles rouges et blanches…), 1 avocat, jus d’1 citron vert, 150 g de tofu fumé, 1 – 2 poignées de jeunes épinards + supplément, 8 feuilles de nori, 2 c à c de pâte de wasabi, sauce soja

POUR LES LÉGUMES MARINÉS

¼ de chou rouge, 2 carottes, 12,5 cl de vinaigre de riz, 2 c à s de sucre, 1 gousse d’ail pelée et écrasée avec le plat d’un couteau, 1 piment rouge séché, gros sel marin

1 Commencez par les légumes marinés. Nettoyez le chou rouge, éliminez les feuilles extérieures et la tige et râpez le chou. Épluchez et râpez les carottes. Réservez chaque légume dans un verre.

2 Mettez le vinaigre de riz, le sucre, l’ail et le piment avec 12,5 cl d’eau et 1 c à c de gros sel dans une petite casserole. Faites chauffer à feu doux, en remuant, jusqu’à ce que le sucre et le sel soient dissous. Portez le tout à ébullition, retirez l’ail et le piment et versez le liquide dans les verres de légumes. Couvrez et laissez refroidir et mariner pendant au moins 1 heure (ou réservez au frigo pendant 2 jours maximum).

3 Rincez et égouttez le riz. Versez la sauce mirin dans une casserole avec 20 cl d’eau froide et portez à ébullition. Versez-y le riz, baissez le

feu, couvrez et faites cuire environ 20 minutes. Coupez le feu et laissez reposer le riz à couvert pendant encore 15 minutes.

4 Mettez le riz dans un saladier. Faites chauffer le vinaigre de riz avec le sucre et ½ c à c de sel, à feu doux. Laissez refroidir et incorporez progressivement au riz. Couvrez le riz avec un chiffon humide et laissez refroidir à température ambiante.

5 Nettoyez les pleurotes et coupez-les en morceaux. Chauffez l’huile dans une poêle et faites-y sauter les champignons. Salez, poivrez et réservez.

6 Rincez les fruits et épongez-les. Coupez l’avocat en deux, retirez le noyau et prélevez la chair à l’aide d’une cuillère. Arrosez de jus de citron vert. Rincez et séchez les épinards. Coupez le tofu en lanières.

7 Placez une feuille de nori sur un grand morceau de film alimentaire avec une pointe vers l’avant. Divisez le riz en huit parts, placez 1 portion au centre de la feuille de nori, façonnez en losange plat d’environ 1 cm d’épaisseur, badigeonnez de wasabi et décorez de feuilles d’épinards.

8 Garnissez les feuilles de nori restantes de la même manière puis garnissez-en la moitié de quartiers d’avocat et l’autre moitié de lanières

de tofu. Disposez un peu de carottes marinées et de chou rouge par-dessus et recouvrez d’une couche de riz (il est préférable de travailler

avec les doigts mouillés).

9 Repliez deux pointes de nori opposées sur le riz, humidifiez avec un peu d’eau et collez-les ensemble. Rabattez et collez également les deux autres pointes nori. Enveloppez soigneusement le tout dans du film

alimentaire et laissez reposer.

10 Retirez le film alimentaire et coupez les sushi-sandwichs en deux. Versez la sauce soja dans des coupelles et placez-les sur les assiettes

avec les sushis-sandwichs. Décorez de feuilles d’épinards, fruits et pleurotes et servez.