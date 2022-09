Recette des pastels au thon de maman

La cheffe bruxelloise Simona El-Harar signe aux éditions Racine Streetfood, le cœur de la cuisine méditerranéenne, dont voici une recette. A dévorer avec les doigts, cela va de soi !

Street food, par Simona El-Harar © SDP

«Ce plat est originaire de la communauté juive marocaine. J’avais l’habitude d’en manger avec les mains, juste avant d’aller à l’école. C’est un lunch délicieux ou une collation pour les gourmands, et c’est très simple à préparer.»

Pour 4 personnes

4 grosses pommes de terre

Du poivre noir du moulin

Le jus d’un demi-citron

1 bouquet de coriandre

1 gros piment

1/2 c à c de cumin en poudre

2 x 200 g de thon en conserve au naturel

2 œufs

300 g de chapelure

Huile de tournesol

1.Pelez, lavez et faites cuire les pommes de terre 15 à 20 minutes à l’eau bouillante salée. Lorsqu’elles sont tendres, égouttez-les et remettez-les dans la casserole. Poivrez, ajoutez le jus de citron et écrasez-les avec un presse-purée. Mélangez vigoureusement la purée 2 ou 3 minutes avec une cuillère en bois pour la rendre crémeuse.

2. Hachez finement la coriandre et le piment et mélangez-les à la purée de pommes de terre.

3.Egouttez le thon. Dans un petit bol, émiettez-le à la fourchette.

4.Prélevez 2 c à s de purée et faites une crêpe ronde de 1 cm de profondeur au creux de la main. Déposez 1 c à s de thon au milieu puis avec les mains, formez une galette de purée farcie au thon. Répétez l’opération avec toute la purée.

5. Battez les œufs dans une assiette creuse. Dans une autre, versez la chapelure.

6. Faites chauffer 3 c à s d’huile dans une poêle. Trempez les galettes d’abord dans l’œuf battu puis dans la chapelure. Faites-les frire à feu moyen dans l’huile jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Egouttez sur du papier absorbant et servez.