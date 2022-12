Recette des Roulades de chou vert et crème épaisse

.

Pour 4 personnes

Préparatifs 10 minutes

Préparation 1 heure 30 minutes

1 chou vert, 200 g de riz long grain, 2 grosses échalotes, émincées, 2 gousses d’ail, émincées, ½ c à c de carvi, 1 pomme, épluchée et en petits dés, 1 gros oeuf, battu, 125 ml de bouillon de légumes, 300 ml de crème épaisse, 75 g de beurre, ¼ de c à c de poivre blanc du moulin, sel, poivre noir du moulin

1 Ôtez la partie dure au coeur du chou et détachez les feuilles. Réservez douze belles feuilles et râpez finement le reste.

2 Portez une grande casserole d’eau salée à ébullition et faites-y blanchir les feuilles de chou entières, par portions, pendant 2 minutes. Rafraîchissez-les dans de l’eau glacée pour stopper la cuisson puis égouttez-les complètement.

3 Faites cuire le riz 6 minutes dans la même eau de cuisson. Égouttez-le.

4 Essuyez la casserole, faites-y fondre la moitié du beurre et faites-y revenir l’échalote avec l’ail, le carvi et le poivre blanc 10 minutes, à

petit feu. Ajoutez la pomme et le chou vert râpé et poursuivez la cuisson 5 minutes. Transvasez ce mélange dans un saladier, ajoutez le riz et l’oeuf et mélangez soigneusement.

5 Posez une feuille de chou sur le plan de travail et pratiquez une incision en V dans le bas de la feuille pour ôter la plus grosse nervure. Divisez la farce en douze portions et dressez chaque portion au centre de chaque feuille de chou. Enroulez le tout en rabattant les bords de la feuille de chou en cours de route, afin de bien enfermer la farce. Réalisez 12 roulades de la même manière.

6 Disposez les roulades, couture vers le bas, côte à côte dans le fond de la casserole. Arrosez de bouillon, ajoutez le reste du beurre en parcelles, mettez la casserole sur le feu et portez à ébullition. Baissez ensuite le feu, couvrez et laissez cuire tout doucement pendant 20 minutes.

7 Nappez les roulades de chou de crème épaisse, saupoudrez de poivre et sel et servez.