Recette des sandwiches au céleri-rave

Que diriez-vous d’une recette de sandwich sain, aux accents nippons, idéal pour casser la croûte au bureau ou en balade.

Pour 4 personnes – Préparatifs 35 minutes – Préparation 20 minutes

Ingrédients

1 céleri-rave, epluche et en tranches d’1 cm d’épaisseur, 120 g de chou chinois, finement rapé, 75 g de mayonnaise japonaise (kewpie), 40 g de farine blanche ordinaire, 2 oeufs, 110 g de panko, 2 c a s de sauce tonkatsu, 8 tranches de pain au lait japonais ou autre pain blanc a mie tendre, 1 c a s d’huile d’olive de première pression a froid, huile végétale, sel, poivre

1 Préchauffez le four à 200°C. Garnissez une grande plaque de papier cuisson.

2 Badigeonnez les tranches de céleri-rave d’huile et disposez-les côte à côte sur la plaque de cuisson. Faites-les griller 20 minutes au four, elles doivent être à peine cuites. Laissez refroidir.

3 Pendant ce temps, dans un plat, mélangez le chou chinois avec la mayonnaise et assaisonnez de poivre et sel.

4 Versez la farine dans un récipient peu profond et assaisonnez-la de sel. Battez les oeufs dans un deuxième récipient et versez le panko dans un troisième. Passez le céleri-rave d’abord dans la farine, puis dans l’oeuf et enfin dans le panko.

5 Versez de l’huile dans une grande poêle jusqu’à un quart de sa hauteur et mettez-la sur feu moyen. Faites-y dorer les tranches de céleri-rave 1 minute par côté, jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. Égouttez-les sur du papier absorbant et laissez refroidir légèrement.

6 Assemblez les sandwiches. Tartinez quatre tranches de pain de sauce tonkatsu. Ajoutez les tranches de céleri-rave puis la salade de chou. Recouvrez avec les tranches de pain restantes et coupez les croûtes. Servez les sandwiches tranchés en deux.

Notre conseil: Si vous ne trouvez pas de sauce tonkatsu, remplacez-la par de la Brown Sauce.