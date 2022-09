Recette des soufganiyot, délicieux beignets israéliens

La cheffe bruxelloise Simona El-Harar signe aux éditions Racine Streetfood, le cœur de la cuisine méditerranéenne, dont voici une recette. A dévorer avec les doigts, cela va de soi !

Street food, par Simona El-Harar © SDP

«Ce sont les friandises les plus délicieuses du monde! Qui n’aime pas les beignets? Les soufganiyot sont traditionnellement associés à Hanukah, mais bien sûr, ils peuvent être consommés quand vous le voulez. C’est une de ces recettes qui font vibrer les petits et réveillent l’enfant en chacun de nous.»

Pour une vingtaine de beignets

375 g de farine

30 g de sucre en poudre + pour la décoration

3/4 c à c de sel

1/2 c à c de noix de muscade moulue

225 ml d’eau tiède

1 c à s de levure sèche de boulanger

2 gros jaunes d’œufs

2 c à s d’huile de tournesol + 1 litre pour la friture

1 c à c d’extrait de vanille

125 g de confiture de framboises pour la garniture

1. Dans un grand bol, mélangez la farine, le sucre, le sel et la muscade.

2. Dans un petit bol, mélangez l’eau tiède et la levure et réservez jusqu’à ce que cela commence à mousser. Cela devrait prendre 5 à 10 minutes.

3. Ajoutez les jaunes d’œufs, l’huile de tournesol et l’extrait de vanille au mélange d’eau et de levure et fouettez pour que tous les ingrédients soient incorporés.

4. Ajoutez le mélange liquide au mélange de farine et remuez avec une cuillère en bois pour obtenir une pâte un peu collante. Couvrez d’un linge humide ou d’un film alimentaire et réservez 1 heure 30 dans un endroit chaud et à l’abri des courants d’air.

5. Lorsque la pâte a à peu près doublé de volume, divisez-la en 24 boules de la même taille. Je vous conseille de vous fariner les mains lorsque vous travaillez la pâte pour éviter qu’elle ne colle. Déposez les boules sur une feuille de papier sulfurisé.

6. Dans une grande poêle, faites chauffer 8 cm d’huile de tournesol à feu moyen. Pour vérifier si l’huile est assez chaude, déposez-y un petit morceau de pâte. Il doit immédiatement bouillonner et remonter à la surface. Ne faites pas frire les beignets avant que l’huile soit chaude car ils ne cuiront pas correctement. Assurez-vous également de ne pas en ajouter trop à la fois dans l’huile, car cela ferait chuter la température de friture.