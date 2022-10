Recette des Tourtes au bœuf à la Guinness comme dans un pub anglais

Un petit plat qui permet d’affronter la grisaille.

Pour 12 pièces / Préparatifs 25 minutes / Préparation 1 heure 40 minutes

Ingrédients

400 g d’épaule de bœuf, 1 branche de céleri, 1 carotte, 1 oignon, 1 c à s de farine, 1 c à s de pulpe de tomate, 250 ml de bouillon de viande, 250 ml de Guinness, 2 brins de persil, 1 c à c de sauce Worcestershire, 400 g de pâte feuilletée, 1 jaune d’œuf, 1 c à s de crème liquide, 2 c à s d’huile végétale, sel, poivre du moulin, beurre

Préparation

1 Découpez la viande en petits cubes.

2 Épluchez, nettoyez et émincez le céleri, la carotte et l’oignon. Mélangez la viande avec la farine.

3 Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites-y colorer la viande. Ajoutez les légumes et faites-les revenir brièvement. Incorporez la pulpe de tomate puis versez le bouillon et la bière. Laissez mijoter pendant 1 heure en remuant de temps en temps.

4 Rincez et séchez le persil puis hachez-en les feuilles. Ajoutez le persil et la sauce Worcestershire à la viande. Assaisonnez de poivre et sel et laissez refroidir.

5 Préchauffez le four à 200 °C. Beurrez les alvéoles d’un moule à muffins.

6 Déroulez la pâte feuilletée et abaissez-la finement. Découpez-y 12 disques de la taille des alvéoles (environ 6,5 cm) et 12 disques un peu plus grands (8 cm). Disposez les grands cercles dans les alvéoles et garnissez-les de viande. Couvrez avec les petits cercles en appuyant bien sur les bords. 7 Battez le jaune d’œuf avec la crème et badigeonnez-en la pâte. Enfournez pendant 30 minutes. Laissez reposer quelques minutes avant de démouler. Servez avec le reste de la farce et une purée de pommes de terre