Recette du bouillon de coquillages aux tomates, céleri et citron

Pour 4 personnes



Préparatifs 20 minutes + 2 heures de repos

Préparation 10 minutes

Ingrédients

8 grandes moules, 8 belles palourdes, 12 coques, 2 c à s de Vermouth blanc, 300 ml de fumet de poisson, 1 tomate ananas, 1 tomate rouge pleine terre, 1 branche de céleri blanc, feuilles réservées, 1 citron, 2 c à s d’huile d’olive, sel, poivre



Dessablez les coques et les palourdes en les plaçant dans un grand bol d’eau froide et laissez reposer 2 heures au frigo. Rincez et ébarbez les moules.



Hachez le céleri. Faites chauffer l’huile d’olive dans une cocotte et faites-y suer le céleri pendant 5 minutes. Ajoutez tous les coquillages rincés et versez le Vermouth. Couvrez et laissez les coquillages s’ouvrir.

Décoquillez les coquillages et réservez-les.

Versez le fumet de poisson dans la casserole et portez à ébullition. Rectifiez l’assaisonnement de poivre et de sel. Laissez refroidir à température ambiante.



Pelez le citron à vif et prélevez les segments. Pelez les tomates, épépinez- les et taillez la chair en petits dés.



Dans des bols, répartissez les tomates, le citron, les coquillages. Versez le bouillon au céleri par-dessus et décorez de feuilles de céleri. Servez à température ambiante ou bien très frais.