Recette du Gratin de chou-fleur au fromage de chèvre

Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes

Préparation 40 minutes

1 chou-fleur, 20 g de farine semi-complète, 60 cl de lait de chèvre, 1 bûchette de chèvre cendré (Sainte-Maure de Touraine), 20 g de beurre, sel, poivre du moulin

1 Divisez le chou-fleur en bouquets et plongez-les 20 minutes dans une casserole d’eau bouillante salée. Égouttez-les.

2 Faites fondre le beurre sur feu vif dans une autre casserole et versez-y la farine, en fouettant. Détendez le roux obtenu avec le lait de chèvre en l’incorporant petit à petit, toujours en fouettant. Rectifiez l’assaisonnement de poivre et sel à la fin.

3 Coupez la bûche de chèvre en rondelles. Préchauffez le four à 180 °C.

4 Disposez les bouquets de chou-fleur dans un plat à gratin et ajoutez les rondelles de chèvre. Nappez le tout de sauce béchamel. Enfournez 20 minutes ou jusqu’à ce que le plat soit bien gratiné. Servez sans attendre.