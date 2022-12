Recette du Potiron au thym et au Brie

Please write your introduction text here

Pour 6 à 8 personnes

Préparatifs 15 minutes

Préparation 1 heure 45 minutes

1 oignon, émincé, 2 gousses d’ail, émincées, quelques brins de thym + pour servir, 2 c à c de paprika fumé en poudre, 1 c à c de cumin

en poudre, 2 c à s de concentré de tomates, 600 ml de passata, 2 petits (ou 1 grand) potirons butternut, épluchés, 350 g de brie, en tranches, 2 c à s de graines de potiron, 2 c à s d’huile d’olive, poivre noir du moulin, sel marin en flocons

1 Faites chauffer l’huile à feu modéré dans une poêle et faites-y revenir l’oignon, l’ail et le thym effeuillé 10 minutes, sans coloration. Ajoutez les épices en poudre et poursuivez la cuisson 2 minutes. Ajoutez alors le concentré de tomates et faites cuire encore 2 minutes, en remuant. Versez-y la passata et laissez mijoter pendant 10 minutes. Assaisonnez abondamment de poivre et sel.

2 Pendant ce temps, préchauffez le four à 220 °C. Découpez le potiron en deux et épépinez- le à l’aide d’une cuillère à café. Découpez le

potiron en tranches de 5 mm d’épaisseur et placez-les dans une grande lèchefrite. Disposez les tranches de brie en alternance parmi les tranches de potiron en veillant à ce que le fromage soit réparti dans toute la lèchefrite. Versez-y la sauce tomate et couvrez de papier aluminium.

3 Faites cuire 1 heure au four, ou jusqu’à ce que la lame d’un couteau s’enfonce facilement dans le potiron. Ôtez le papier aluminium et poursuivez la cuisson 15 minutes, jusqu’à ce que le haut soit doré et caramélisé çà et là.

4 Décorez de brins de thym, de graines de potiron, de sel marin en flocons et de poivre.